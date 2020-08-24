Появились новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводск

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией. К сожалению, данные обновились только за субботу, 22 августа. Информация о заболевших в воскресенье, 23 августе, пока недоступна.

Так, судя по карте, 21 августа в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам ул. Пограничная, 9, ул. Еремеева, 40, ул. Сыктывкарская, 6, 2-я Северная, 17, ул. М. Горького, 22, ул. Нахимова.

Второй раз коронавирусная инфекция выявлена на ул. Парниковая (ранее 15.08), пр. А.Невского, 63 (ранее 05.06), ул. Петрова, 27 (ранее 22.06)

А по этим адресам заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: пр. Октябрьский, 59 (ранее 17.07, 27.07, 20.08), ул. Мерецкова, 14А (ранее 08.06, 20.06, 28.07, 19.08), ул. Варламова, 37 (ранее 12.05, 06.06, 22.08), ул.Коммунистов, 31 (ранее 19.05, 21.05, 23.05, 25.05, 20.08, 21.08)

В субботу, 22 августа, коронавирус был выявлен у 17 человек: в Петрозаводске – 16 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля). Адреса этих заболевших людей мы опубликуем чуть позже.