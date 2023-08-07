Потушившего Вечный огонь в Петрозаводске подростка будут судить

16-летний петрозаводчанин пустился во все тяжкие. Теперь его будут судить вместе с 18-летним товарищем за несколько преступлений, сообщили в прокуратуре.

В августе прошлого года подросток, как считают следователи, сбывал синтетический наркотик в Петрозаводске. А в сентябре он с 18-летним приятелем расстреляли из пневматических пистолетов витрину «Бургер Кинга» на улице Анохина. Такое поведение вызвало недовольство обслуживанием в заведении.

В октябре подросток потушил Вечный огонь. Его удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.

В зависимости от содеянного молодых беспредельщиков обвинили в покушении на сбыт наркотиков, хулиганстве, публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. Молодые люди вину признали. Дело рассмотрит Верховный суд Карелии. // фото «Петрозаводск говорит»