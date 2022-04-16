Поток туристов из России на майские праздники увеличился в 4 раза

Количество туристов, желающих провести майские праздники за рубежом, выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Об этом эксперты «Туту.ру» рассказали «РИА Новости».

Наибольший интерес россияне проявили к Узбекистану. Это стало понятно по количеству билетов, оформленных в этом направлении — около 20% от общего количества. Немного спал интерес у туристов к Турции, на которую пришлось 11,3% бронирований. Третье направление – Армения. Но популярными также остаются Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция, рассказали специалисты.

Однако при этом путешествие по родной стране выбрали 89% туристов. К слову, издание напоминает, что для россиян открыты также ОАЭ и Мальдивы, но с последними нет прямого авиасообщения. Фото: pixabay.