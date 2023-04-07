Потенциально опасные агрохимикаты продавали в Карелии

Два предприятия в Карелии занимались торговлей агрохимикатами, которые не зарегистрированы в Государственном каталоге. Нарушения в марте выявила проверка Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шунгит-доломитовое удобрение предлагали покупателям на официальных сайтах этих предприятий. Поскольку оно не значится в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, продавать его запрещено.

Этого требуют правила о безопасном обращении с такими веществами. Допустившим нарушения предприятиям объявили предостережения. // фото: freepik.com