Костомукшанам показали пожарную технику

В Костомукше в рамках масштабных учений «Безопасная Арктика-2023» на центральной площади выставили более 20 единиц пожарной и спасательной техники, задействованной в учениях. Кроме техники показали интерактивные палатки, перевозную баню.

Пожарные машины особенно порадовали маленьких костомукшан. Они могли посидеть за рулем, заглянуть во все отсеки и почувствовать себя настоящими спасателями. Гостей угостили полевой кашей, чаем.

6 апреля в рамках крупных учений отработали практические мероприятия на горно-обогатительном комбинате при подготовке к проведению взрывных работ. В мероприятиях задействовали вертолет МИ-8 Северо-западного авиационно-спасательного центра МЧС России.

В ходе учений впервые на практике карельских спасателей для спасения пострадавших была применена технология по подъему и спуску людей с использованием высотной пожарно-спасательной и крупногабаритной карьерной техники массой более 100 тонн. // фото предоставлено пресс-службой МЧС по Карелии