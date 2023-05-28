Пострадавшего при взрыве автомобиля мужчину доставили в Петербург

Водитель взорвавшегося в Петрозаводске автомобиля доставлен в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Пострадавший в результате происшествия на выезде из города мужчина был отправлен в Северную столицу из БСМП Петрозаводска утром в воскресенье, 28 мая. Его доставили в ожоговый центр вертолетом санитарной авиации.

Напомним, днем 26 мая в районе Силикатного завода в автомобиле «Митсубиси Лансер» взорвался газовый баллон. Предположительно, причиной происшествия стало курение в салоне. За рулем автомобиля находился житель Прионежского района 1964 года рождения. Момент взрыва попал на видео. // Фото: скриншот видео очевидца