Постоялец гостиницы в Петрозаводске обворовал спавшего пенсионера

70-летний житель Сортавальского района сообщил в полицию о краже бумажника, также он рассказал, что кто-то пытался снять деньги с его банковской карты.

Пенсионер рассказал, что приехал по делам в Петрозаводск и остановился в гостинице. В одном номере с ним находился другой мужчина, пенсионер заподозрил именного его в пропаже вещей.

В МВД рассказали, что 38-летний житель Прионежского района был задержан. Полицейские забрали у него чужой кошелек. Мужчина рассказал, что украл бумажник, когда сосед спал. Перевести деньги на свой счет ему не удалось, тогда он забрал из кошелька 500 рублей. Полиция возбудила уголовное дело. (фото pixabay.com, eak_kkk)