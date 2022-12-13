Последствия снегопада устраняют сотни рабочих и десятки единиц техники
После накрывшего карельскую столицу снегопада подрядчики трудятся в усиленном режиме. В администрации Петрозаводска сообщили, что работают и днем, и ночью.
В частности, «Кондопожское ДРСУ» не прерывало уборку улиц в период обильного снегопада. Ночью и днем в городе одновременно задействовано порядка 30 единиц техники.
Это трактора и погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры. Уборку вручную осуществляют и полсотни рабочих, они также посыпают улицы.
Снег вывозят тоже круглосуточно, но преимущественно делают это ночью, когда нет плотного трафика на дорогах. Сейчас в основном работают в центре города.
В парках и скверах, на других общественных территориях действует «Городской комбинат благоустройства». Он расчищает пешеходные мостики и лестничные спуски.
В работе задействованы трактора и погрузчик. Ближе к вечеру появится еще специализированный мини-погрузчик с щеткой, шнекоротором и ковшом. Ручную уборку также выполняют порядка 60 сотрудников комбината. // фото: администрация Петрозаводска