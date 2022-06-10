Последний в Финляндии памятник Ленину хотят спасти с помощью вечеринки

Памятник Владимиру Ленину в финском городе Котки планируют перенести с улицы в музей. Этому противятся члены компартии Финляндии и демократического просветительского союза, пишет Yle.

Они хотят, чтобы монумент остался на своем месте. Для этого запланировали на субботу, 11 июня, так называемую парковую вечеринку около памятника.

Ее наметили на 20 часов вечера, мероприятие продлится до 22 часов. Оно пройдет накануне заседания городского совета Котки, который в понедельник будет решать судьбу финского Ленина.

Напомним, в стране было два подобных памятника. Но из-за спецоперации России на Украине в апреле демонтировали тот, который стоял в Турку. // Фото: wikimapia.org