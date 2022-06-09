Финляндия построит заграждения на границе с Россией

На финско-российской границе появятся заграждения. О намерении построить их сообщили в МВД Финляндии, передает ТАСС.

Эти меры страна намерена предпринять для повышения своей безопасности, объяснили в ведомстве. Заборы поставят «в критических районах на восточной границе». На это погранслужбе дополнительно выделят финансирование.

Также финны внесут изменения в закон о пограничной охране. Страна будет противостоять «использованию миграционного вопроса в целях оказания политического давления» и «гибридным угрозам».

Ранее сообщалось, что силы обороны Финляндии арендуют землю на границе с Россией. // Фото: Depositphotos.com