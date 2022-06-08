Финские военные арендуют землю на границе с Россией

Финские силы обороны в данный момент заключают договоры об аренде земли на границе с Россией с ее владельцами. Они собираются строить укрепления, пишет Helsingin Sanomat.

По данным издания, каждый год рассылают больше 100 таких предложений. Подписавшим их выплатят по 750 евро плюс компенсация в зависимости от площади участка. За один гектар - порядка пяти тысяч евро.

Если землевладелец не намерен заключать соглашение, то силы обороны на его землю не зайдут, никаких санкций не последует. // Фото: Baptiste Valthier/ www.pexels.com