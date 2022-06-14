Последний памятник Ленина в Финляндии переедет в музей

Памятник Ленина уберут с улицы в городе Котка. Скульптуру перенесут в Музей Кюменлааксо. Такое решение 13 июня принял городской совет, пишет Yle.

Напомним, бюст сейчас стоит на улице Pohjoispuistokatu, это центр города. Скульптуру из бронзы в 1979 году подарил Котка его побратим Таллин, входивший тогда в состав СССР.

Споры о памятнике начались в Финляндии давно, скульптура неоднократно страдала от рук вандалов. Городской совет однажды уже поднимал вопрос об этом бюсте, но решил, что убирать его не нужно.

После начала спецоперации России на Украине судьбу памятника стали обсуждать снова. Коммунисты и демократы пытались его спасти, но не вышло.

Бюст в Котка - это последний крупный памятник Ленину в Финляндии. Однако на улицах финских городов еще есть рельефы и памятные доски в честь Ленина. // Фото: womanadvice.ru