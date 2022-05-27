Последний день уходящей весны в Карелии запомнится сильным дождем

Холод постепенно покидает Карелию, ощутимо потеплело уже с четверга. Тенденция на потепление сохранится, рассказали карельские метеорологи. Но особо радоваться пока не стоит - повышение температуры будет сопровождаться дождями.

Циклон, который кружился над Архангельской областью, добрался и до нашей республики. В северных районах стало облачно, синоптики прогнозируют умеренные дожди. В выходные дни 28 и 29 июня дожди ожидаются уже в большинстве районов Карелии. Ночью будет преобладать температура воздуха в пределах +3, +8 градусов, днем +10, +15, при прояснении станет еще теплее. Воздух будет прогреваться до +18 градусов.

В последний день уходящей весны активный циклон с юго-запада принесет умеренные, а местами даже сильные дожди. (фото pixabay.com, Foundry)