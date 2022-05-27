Грозы ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 28 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+7°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, по южным районам днем местами гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8°C, днем +11, +16°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +12, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +11, пасмурно, без осадков.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото: pixabay.com/ronomore