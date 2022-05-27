Дожди ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 27 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха +14,+16°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По северным районам небольшой, местами умеренный дождь, по южным районам местами небольшой дождь. Ветер на севере северных направлений, на юге южных слабый. Температура воздуха +12, +17°C, на севере +6,+11°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +11, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +12, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/MabelAmber