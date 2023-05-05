После праздников отключать электроэнергию будут в 10 районах Карелии

Прионежская сетевая компания продолжит вести ремонт на энергообъектах в различных районах и населенных пунктах Карелии. Сразу после майских праздников, в период с 10 по 14 мая временные отключения электроэнергии возможны в десяти районах республики.

С 10 по 14 мая временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- 10 мая с 10.00 до 12.00 и 14 мая с 13.00 до 17.00. Поселок Новое Юшкозеро, деревня Юшкозеро.

- 11 мая с 13.00 до 15.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Сосновая, Комсомольская, Октябрьская, Карельская. Здания ФАПа, ДРСУ.

- 11 мая с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Набережная, Почтовая, Советская. Здания Дома Культуры, пожарной части.

Кемский муниципальный район:

- 11 мая с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Труда, Свободы (дома 1-20, 24, 35).

- 12 мая с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Вицупа (дома 14,14-А,15,15-А,17,19,20-А), Морская (дом 15-А).

Кондопожский муниципальный район:

- 11 мая с 9.00 до 10.20. Город Кондопога: Октябрьское шоссе.

- 11 мая с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: улицы Бумажников, Калинина, площадь Ленина.

- 11 мая с 14.20 до 15.00. Город Кондопога: улицы Бумажников, Парковая.

- 12 мая с 9.00 до 10.20. Город Кондопога: улицы Советов, Заводская, Октябрьское шоссе.

- 12 мая с 14.30 до 15.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская, Советов.

- 12 мая с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе, переулок Октябрьский.

Костомукшский городской округ:

- 10 мая с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: здание ООО «Агрокос».

Медвежьегорский муниципальный район:

- 10 мая с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Западная, Верхняя.

- 10 мая с 13.00 до 16.00. Деревни Челмужи, Данилово, Тихвин Бор; поселки Сергиево, Огорелыши, Возрицы, Волозеро, Немино.

Олонецкий национальный район:

- 10 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина (дома 23-27), переулок Станционный (дома 4-10).

- 10 мая с 13.30 до 15.30. Поселок Ковера: пилорама.

- 11 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Герпеля: улица Новая (дом 1).

Прионежский муниципальный район:

- 10 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянное: улица Онежская (дома 14-А – 38). Поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная, Заречная, Горная.

- 11 мая с 12.00 до 14.00. Село Заозерье: улица Родниковая.

Петрозаводский городской округ:

- 11 мая с 12.00 до 14.00. Район Соломенное: улицы Родниковая, Лесопильная, Горная, Пришвина, Новолокская, Прибрежная, Пролетарская, Ботанический сад, Ялгубское шоссе. Здания детского сада, церкви.

Пряжинский национальный район:

- 11 мая с 12.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Новая, комсомольская (частично).

- 11 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Пушкина.

- 12 мая с 11.00 до 15.00. Поселок Кутижма.

Сегежский муниципальный район:

- 10 мая с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная.

- 11 мая с 8.30 до 16.30. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Пушкина, Малая, Комсомольская (дома 6-9).

- 12 мая с 10.00 до 14.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома 55-83), Заречная, Южная.

Специалисты Прионежской сетевой компании предупреждают жителей Карелии, что выполнение неотложных работ по ремонту и модернизации сетей невозможно выполнять без временных отключений. Просят отнестись к этому с пониманием. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.