После праздников отключать электроэнергию будут в 10 районах Карелии
Прионежская сетевая компания продолжит вести ремонт на энергообъектах в различных районах и населенных пунктах Карелии. Сразу после майских праздников, в период с 10 по 14 мая временные отключения электроэнергии возможны в десяти районах республики.
С 10 по 14 мая временные отключения возможны:
Калевальский национальный район:
- 10 мая с 10.00 до 12.00 и 14 мая с 13.00 до 17.00. Поселок Новое Юшкозеро, деревня Юшкозеро.
- 11 мая с 13.00 до 15.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Сосновая, Комсомольская, Октябрьская, Карельская. Здания ФАПа, ДРСУ.
- 11 мая с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Набережная, Почтовая, Советская. Здания Дома Культуры, пожарной части.
Кемский муниципальный район:
- 11 мая с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Труда, Свободы (дома 1-20, 24, 35).
- 12 мая с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Вицупа (дома 14,14-А,15,15-А,17,19,20-А), Морская (дом 15-А).
Кондопожский муниципальный район:
- 11 мая с 9.00 до 10.20. Город Кондопога: Октябрьское шоссе.
- 11 мая с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: улицы Бумажников, Калинина, площадь Ленина.
- 11 мая с 14.20 до 15.00. Город Кондопога: улицы Бумажников, Парковая.
- 12 мая с 9.00 до 10.20. Город Кондопога: улицы Советов, Заводская, Октябрьское шоссе.
- 12 мая с 14.30 до 15.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская, Советов.
- 12 мая с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе, переулок Октябрьский.
Костомукшский городской округ:
- 10 мая с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: здание ООО «Агрокос».
Медвежьегорский муниципальный район:
- 10 мая с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Западная, Верхняя.
- 10 мая с 13.00 до 16.00. Деревни Челмужи, Данилово, Тихвин Бор; поселки Сергиево, Огорелыши, Возрицы, Волозеро, Немино.
Олонецкий национальный район:
- 10 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина (дома 23-27), переулок Станционный (дома 4-10).
- 10 мая с 13.30 до 15.30. Поселок Ковера: пилорама.
- 11 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Герпеля: улица Новая (дом 1).
Прионежский муниципальный район:
- 10 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянное: улица Онежская (дома 14-А – 38). Поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная, Заречная, Горная.
- 11 мая с 12.00 до 14.00. Село Заозерье: улица Родниковая.
Петрозаводский городской округ:
- 11 мая с 12.00 до 14.00. Район Соломенное: улицы Родниковая, Лесопильная, Горная, Пришвина, Новолокская, Прибрежная, Пролетарская, Ботанический сад, Ялгубское шоссе. Здания детского сада, церкви.
Пряжинский национальный район:
- 11 мая с 12.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Новая, комсомольская (частично).
- 11 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Пушкина.
- 12 мая с 11.00 до 15.00. Поселок Кутижма.
Сегежский муниципальный район:
- 10 мая с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная.
- 11 мая с 8.30 до 16.30. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Пушкина, Малая, Комсомольская (дома 6-9).
- 12 мая с 10.00 до 14.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома 55-83), Заречная, Южная.
Специалисты Прионежской сетевой компании предупреждают жителей Карелии, что выполнение неотложных работ по ремонту и модернизации сетей невозможно выполнять без временных отключений. Просят отнестись к этому с пониманием. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.