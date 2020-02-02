После аварии с бензовозом на «Коле» открыли только одну полосу

В Кемском районе после ДТП на 898 км автодороги Р-21 «Кола» движение восстановлено по одной полосе автодороги, сообщает ГИБДД Карелии.

В ведомстве также уточняют подробности аварии, о которой сегодня уже неоднократно сообщал портал «Петрозаводск говорит».

По информации ГИБДД бензовоз, за рулем которого находился житель Ленинградской области, столкнулся в попутном направлении с большегрузом Даф с полуприцепом, которым управлял житель Ростовской области.

В аварии никто не пострадал, однако на трассу вылилось топливо из бензовоза, из-за чего на несколько часов было полностью перекрыто движение по трассе в обе стороны.

По сообщению управления трассы «Кола», трассу планировали засыпать песком и пеной. Работы планировалось завершить к вечеру. О путях объезда можно прочитать здесь.