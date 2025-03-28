Портал «Петрозаводск говорит» проводит конкурс «Вместе вкуснее!»

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» проводят конкурс «Вместе вкуснее!» Присылайте фотографии сладостей и десертов, которыми вы угощаетесь вместе с близкими людьми, и выиграйте целую коробку вкусного мороженого от карельского производителя!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребенка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами и члены вашей семьи. Поделитесь снимками, на которых вы вместе угощаетесь мороженым, пирожными, тортиками и другими сладкими десертами — дома, в кафе или даже во время прогулки по городу.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, расскажите о ваших любимых десертах и, если хотите, поделитесь рецептом!

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Вместе вкуснее!». Не забудьте указать свою фамилию, имя и написать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителя выберем в конце апреля. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победитель получит приз — коробку мороженого (38 штук) «Карельский стандарт», изготовленного по ГОСТ и с любовью к традициям!



Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 апреля 2025 года. Подробности по тел. 53-13-13.