Портал «Петрозаводск говорит» проводит фотоконкурс ко Дню матери

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» объявляют новый фотоконкурс «Самая лучшая мама»!

В конце ноября мы будем отмечать добрый и светлый праздник — День Матери. Для любого из нас, и взрослого, и ребенка, мама — самый родной и близкий человек. И конечно же, у каждого из нас, мама — самая лучшая!

Но в сумасшедшем ритме жизни мы не всегда находим время навестить маму и сказать ей о том, как она нам дорога.

Пришлите на фотоконкурс снимок своей мамы и напишите о ней несколько теплых слов! Ей будет приятно увидеть свое фото на сайте или в газете и почувствовать вашу любовь.

Условия участия

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex. ru (только по этому адресу) с пометкой «Самая лучшая мама».

Не забудьте указать свои имя и фамилию и написать, как зовут вашу маму! От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Редакция будет оценивать художественные достоинства фотографии, но и те добрые слова, которые вы напишете о своей маме, будут иметь значение!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Победителя будем определять каждый месяц, его выберет редакция. Самые яркие кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама».

Победитель получит приз — фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Конкурс продлится до 24 ноября 2021 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pinterest.ru