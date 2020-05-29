Попытка выгнать пьющую компанию обернулась для мужчины разбитым авто

Затея отдохнуть в чужом подъезде обернулась для приятелей из Шуи большими неприятностями. Сперва выгнать компанию употреблявших алкоголь молодых людей, среди которых был и несовершеннолетний, безуспешно пытались жильцы дома.

Затем к дому подъехал еще один жилец, который снова попросил компанию уйти. В ответ 18-летний гость накинулся на мужчину. Между ними завязалась потасовка. Соседи позвонили в полицию. На помощь мужу выбежала супруга, которой также досталось от молодого человека. Затем агрессивный молодой человек стал громить баллонным ключом отечественный автомобиль жертвы, рассказали в МВД.

Когда на место прибыл наряд полиции, приятелей на месте уже не было. Один из них, 18-летний житель Шуи, спрятался от полиции на чужом балконе первого этажа. По версии правоохранителей, он похитил одежду для похода в лес, а затем выбросил. Ущерб был оценен в 3500 рублей. А драчун уже в другом дворе продолжил громить машины. Ногами он побил внедорожник неизвестного ему человека.

Полиция возбудила два уголовных дела. Одно в связи с повреждением внедорожника, другое по факту кражи одежды. По факту побоев и мелкого хулиганства расследуютс административные дела. Также полицейские составили протоколы в отношении приятелей за распитие спиртного в общественном месте и нарушения закона о тишине.