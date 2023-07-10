Попавшимся в пьяном виде водителям запретят сдавать на права

В России подписан закон, который вводит запрет сдавать экзамен на права и получать права подвергнутым административному наказанию за нетрезвое вождение. Мера начнет действовать с 1 апреля 2024 года, передает ТАСС. Запрет будет распространяться и на тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Нарушители не смогут получить новое водительское удостоверение в течение года после назначения административного наказания за езду в пьяном виде. Закон опубликован на портале правовой информации.

Также в законе уточнен порядок допуска водителей к управлению некоторыми транспортными средствами. Управлять автобусами разрешат лишь при наличии стажа вождения легковых и грузовых авто не менее одного года. К экзаменам на право управления трициклами, квадроциклами, средними грузовиками будут допускать с 17 лет. // фото freepik.com