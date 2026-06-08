Полуфабрикаты с характером: философия вкуса от «Карельской трапезы»

Карельский бренд бросает вызов стереотипам о полуфабрикатах

Качественные полуфабрикаты – это идеальное сочетание удобства и домашнего вкуса. Они экономят время на готовке, сохраняют питательную ценность, сочность и аромат, как у домашних блюд, а благодаря современным технологиям заморозки их качество не ухудшается при хранении. Полуфабрикаты от бренда «Карельская трапеза» – это не просто удобный вариант быстрого питания, а по-настоящему вкусные и полезные блюда, созданные по традиционным домашним рецептам. В их составе – только натуральные ингредиенты, свежие специи и никаких искусственных добавок.

Основатели бренда уверены: настоящая еда должна быть такой, какую готовят для себя и своих близких – с душой, тщательно подобранными продуктами и вниманием к деталям. Каждый продукт бренда создается именно с таким подходом – все сделано так, как делали бы для своей семьи.

Особое место в ассортименте занимает тушенка – она придется по душе дачникам, охотникам и рыбакам. В отличие от магазинных консервов с избытком соли и консервантов, тушеное мясо от «Карельской трапезы» готовится по технологии, сохраняющей натуральный вкус и сочность. Оно идеально подходит для походных условий: не требует холодильника, быстро разогревается на костре или горелке и при этом остается таким же вкусным, как свежеприготовленное. Охотники оценят его за питательность в долгих вылазках, рыбаки – за возможность быстро приготовить сытный обед на берегу, а дачники – за удобство и качество, которое не стыдно подать к столу.

В ассортименте «Карельской трапезы» можно найти:

· пельмени, котлеты, тефтели, домашние колбасы;

· вареники, манты, хинкали, чебуреки, сырники, голубцы;

· мясо, птица и рыба натурального копчения;

· говядина и свинина тушеные в автоклаве;

· консервированные скумбрия и форель, также с использованием автоклава.

Попробовать продукцию бренда можно, заказав по телефонам +7-911-422-85-99 или +7-960-216-77-45, либо купив в магазинах по адресам: улица Генерала Фролова, 13 и улица Машезерская, 14.

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