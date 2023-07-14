Половина россиян практически не следит за валютными курсами, но более 60% полагают, что курс рубля к другим валютам оказывает существенное влияние на их доходы и уровень потребления. Доллар и евро остаются самыми популярными иностранными валютами в России. Главные причины, по которым россияне покупают иностранную валюту – пополнение валютных накоплений и поездки за границу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 11% опрошенных ежедневно следят за валютными курсами (на Урале 18%, в Южном федеральном округе 8%). Раз в несколько дней смотрят на динамику курса рубля 18%. Еще 21% делают это не чаще, чем раз в неделю. 30% следят за валютным курсом крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. 20% вообще не интересуются курсом иностранных валют к рублю. В Южном федеральном округе эта доля составляет 26%, на Урале 14%.

Из тех, кто интересуется курсами валют, 81% следят за курсом доллара, 62% - евро, 16% - юаня, 3% - турецкой лиры, 2% - казахстанского тенге, по 1% - за курсом дирхама Объединенных Арабских Эмиратов, индийской рупии и японской йены. 12% назвали другие валюты.

Большинство россиян (54%) покупают или продают иностранную валюту крайне редко, не чаще чем раз в месяц. Чаще всего такой ответ давали жители Северо-Западного федерального округа (67%), реже других – жители дальнего Востока (40%) и сибиряки (50%). Раз в неделю и раз в несколько дней продают или покупают иностранную валюту по 3% опрошенных, минимум раз в день – 2%. Ответ «другое» на этот вопрос выбрали 39% опрошенных – с большой долей вероятности большинство из них вообще не продают и не покупают иностранную валюту.

Из тех, кто имел опыт покупки валюты за последний год, 40% опрошенных покупали доллары, 15% – евро, 6% – юани, по 2% – турецкую лиру и казахстанский тенге, по 1% – рупии и йены.

31% покупающих иностранную валюту используют ее как средство накопления денег (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 37%, на Дальнем Востоке 20%). Для 25% причина покупка валюты – поездки за границу (в Северо-Западном федеральном округе 36%, в Центральном 19%). О том, что вообще не покупают валюту, заявили 37%: больше всего на Дальнем Востоке (44%) и в Южном федеральном округе (42%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 28%).

62% россиян полагают, что курс рубля к главным иностранным валютам – доллару, евро и юаню – значительно влияет на их реальные доходы и уровень потребления (26% определенно да, 36% скорее да). Самый высокий показатель в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (72%), самый низкий в Москве и Московской области (55%). По мнению 25% валютные курсы не оказывают влияния на их доходы и уровень потребления (6% определенно нет, 19% скорее нет). 13% затруднились ответить на этот вопрос.

Лишь 13% удалось заработать на операциях купли-продажи валюты в 2022-2023 годах (3% – потому что занимаются этим профессионально, 10% – по счастливой случайности). 7% потеряли за это время деньги на валютных сделках (из них 2% значительные). 49% сообщили, что не заработали и не потеряли. 31% затруднились с ответом на этот вопрос.

*Опрос проведен 1-10 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.