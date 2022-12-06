Полмиллиарда рублей выделят Карелии на новый детский сад в Калевале

В 2023 году Карелия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей на новый детский сад в Калевале. Об этом сегодня сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, это стало возможно благодаря участию региона в программе социально-экономического развития Арктики.

«Сегодня Госкомиссия по вопросам развития Арктики, возглавляет которую заместитель председателя правительства Юрий Трутнев, одобрила финансирование строительства детсада в Калевале на 300 мест», - написал Парфенчиков. Он подчеркнул, что это первый шаг, республика будет подавать и другие заявки. // фото «Петрозаводск говорит»