Политик Карелии рассказал, как в школе напустил жаб на одноклассниц

В поселке Видлица ровно 20 лет назад состоялся большой праздник. Объединяющая всех и каждого, родная, воспитавшая когда-то все население – школа Видлицы отметила юбилей. Конечно, там не сохранилось первого, деревянного здания школы. Видлицкие школьники уже занимались в кирпичном здании, которое построили в начале 80-х годов. По данным нацархива, 1 февраля 1837 года в школе при православной церкви насчитывалось два ученика и три наставника. Учили первые учителя своих воспитанников читать, считать и петь. Практически все жители Видлицы учились в этой школе. И поэтому ее 165-летний юбилей стал праздником для всего поселка.

Поздравить школу приехала делегация из Петрозаводска во главе с председателем правительства Карелии. Им показывали школу, и особенно Сергею Катанандову понравилась выставка с работами школьников, которые сделали их своими руками. Он даже купил сувенир себе на память. В школе гордились и своими выпускниками. Один из них – член Совета федерации РФ и бывший руководитель Карелии Виктор Степанов. Как он сам признался, его в свое время не хотели принимать сюда на учебу: «Когда меня в шесть лет привел в школу, меня не приняли. Я уже умел читать свободно, ходил в детскую библиотеку. Считать умел до ста, до тысячи. И мне сказали – подожди еще год. Я пришел со слезами домой, там топилась плита. Я в эту плиту книги выбросил, сжег!»

Брат Виктора – Владимир Степанов, известный в республике хозяйственник, депутат ЗС РК – тоже закончил эту школу. Увлекался судомоделизмом, был даже чемпионом республики по этому виду спорта. Здесь же в школе он встретил и первую любовь.

«Девушка была из моего класса. Она сейчас работает в «Электросвязи», в Петрозаводске. Мы сейчас хорошие друзья», - улыбался Владимир Николаевич. Вспоминали выпускники разных лет свою молодость, свои шалости. Одноклассники Виктора Степанова вспомнили, как на уроке биологии выпустили в класс лягушек попугать девчонок.

«Лягушек и жаб мы всех выпустили потихоньку по классу. И они там прыгают. И одна девочка, которая передо мной сидела, когда ногой наступила вниз (а было тепло, она сняла туфли), то она упала в обморок. Ну хулиганили. Тогда я получил четверку за поведение», - признался Виктор Николаевич.

Вечером в самом большом зале поселка учителя и дети организовали для гостей гала-концерт. Были и картинки из прошлого школы. Были песни и танцы. И конечно, старый добрый школьный вальс.

Впервые в истории Карелии собрался съезд библиотекарей. В республике решили создать свою библиотечную ассоциацию наподобие российской. В других регионах таких сообществ пока зарегистрировано не было.

Библиотекари всех городов и сел Карелии объединились. Количество делегатов впечатлило. Насидевшись в своих тихих маленьких библиотечках, они соскучились по общению. Первым приветствовал делегатов председатель правительства, отметив, что жизнь в республике оживает. И библиотекарям в этом принадлежит не последняя роль.

Идея объединиться пришла в голову труженикам книги из Беломорска. В том районе их тогда было 13, и они особо остро ощущали на себе недостаток информационного обмена. «В центральных городах это не замечается, - сказала Галина Дмитриева, заведующая отделом центральной библиотеки Беломорска. – А в глубинке, и особенно на селе, отсутствие информации – это просто бич. Когда выписывается 2–3 пары штук газет, и то в библиотеку, то это очень сложно. А из-за отключений электроэнергии и телевизора нет, света нет, радио не говорит. Люди в таком вакууме. И говорить о возрождении Карелии довольно проблематично. Поэтому мы и хотим помочь, выжить всем нам вместе и развиваться».

Организаторы и делегаты встречи выразили надежду, что с этого дня библиотеки начнут работать по-новому. Они поднимут свой статус, перестанут быть разобщенными. И начнут жить новой, полноценной жизнью. Интересной им самим и их читателям.

18-ый год подряд железнодорожный колледж в Петрозаводске проводил игры КВН. На этот раз он собрал не только российские, но и зарубежные команды. Брест, Москва, Великие Луки, Питер, Ярославль и Петрозаводск – такова была география участников ежегодного фестиваля команд КВН по безопасности движения поездов. Приезжие и местные дарования продемонстрировали свои таланты на все сто процентов. Доказав, что эта игра по силам не только студентам вузов. Зажигательные танцы от студенток петрозаводского колледжа сопровождались овацией. В своих шутках студенты-железнодорожники из разных городов рассказывали обо всем: о преподавателях, о дисциплинах, о друзьях и о любви. В общем, о студенческой жизни. Петрозаводскому железнодорожному колледжу была вручена грамота за третье место в отраслевом соревновании среди всех учреждений министерства путей сообщений России. А также денежная премия. А родная Октябрьская железная дорога презентовала колледжу видеомагнитофон.

Таким было 23 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.