Полигон для вывоза снега в Петрозаводске исчерпал свой ресурс

Полигон на Вытегорском шоссе площадью 8,6 тысячи квадратных метров, предназначенный для вывоза снега с улиц Петрозаводска, практически исчерпал свой ресурс. Город ищет новые площадки для этих целей, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, рассматривается вариант использования участка в районе 10-го километра Пряжинского шоссе площадью 10 гектаров, а также площадки на Птицефабрике площадью 1,5 гектара. Территории пригодны для вывоза снега, но находятся в собственности или предоставлены частным компаниям.

Также сложным остается сам вопрос вывоза снега. В этом сезоне с улиц карельской столицы уже вывезено 40 тысяч тонн снега. Сил и средств компании «ТехРент» оказалось недостаточно - с 17 января к уборке города привлечены еще шесть организаций, в распоряжении которых имеется около 50 единиц техники.

В мэрии заявили, что и этого объема будет недостаточно, и обратились к республике с просьбой о выделении дополнительных денег на уборку города. Просьба была удовлетворена. Фото источника