Полиция в Петрозаводске ищет подозреваемую в краже девушку

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность девушки, которая запечатлена на видеозаписи камеры наблюдения. В МВД Карелии сообщили, что узнать хотят также местонахождение этой особы.

Ее подозревают в причастности к краже, совершенной в одном из торговых центров Петрозаводска.

Всех, кому что-то известно о разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник