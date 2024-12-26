Полиция, скорая, пожарные на Кукковке – автомобиль протаранил фонарь

Вечером 26 декабря на Кукковке произошла авария с одним участником.

Автомобиль выехал на перекресток Лыжная-Ровио в Петрозаводске, вошел в поворот, вылетел на пешеходную дорожку и врезался в фонарь.

По счастливой случайности в этот момент на тротуаре не было людей. На месте ДТП работали экстренные службы. Случившееся попало в объектив городской камеры наблюдения CityLink. // фото стопкадр