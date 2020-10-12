12 октября 2020, 13:05
Происшествия

Полиция разыскивает подозреваемого в краже велосипеда мужчину

Сотрудникам правоохранительных органов требуется помощь бдительных кондопожан

Мужчину в кепке заподозрили в краже велосипеда на улице Бумажников в Кондопоге. МВД по Карелии предоставило видео, на котором запечатлен разыскиваемый подозреваемый.

Кража была совершена вечеро 11 сентября. Стражи порядка просят всех. Кто узнал мужчину на видеозаписи, поделиться ценной информацией о нем. Сообщить сведения можно по телефонам: 8(814-51)2-09-02, +7-921-227-34-20.

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новости Карелии
Розыск
Кондопога
Полиция
велосипед
Кража
МВД по РК