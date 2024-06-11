Полиция разыскивает Алексея Фадеева

Угрозыск Прионежского района продолжает поиски Алексея Фадеева. Житель Заозерья, 1989 года рождения, обвиняется в неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Бдительные жители республики могут помочь правоохранителям. Сведения о местонахождении мужчины просят сообщить в дежурную часть по телефонам: 8 8142-57 96-16, 739-638, а также 8 911-660-5727. // фото VK-паблик МВД по Карелии/ «Петрозаводск говорит»