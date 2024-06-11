Женщину выставили за дверь в РКВД, минздрав разбирается в случившемся

В Республиканском кожно-венерологическом диспансере 11 июня выставили за дверь пациентку. Карельский минздрав и руководство лечебного учреждения проводят служебную проверку.

Пациентка, которая проходит лечение в дневном стационаре, потребовала, чтобы медсестра процедурного кабинета при ней поменяла одноразовую простыню в кресле. Так предварительно описывает ситуацию региональный минздрав.

Медсестра отказалась, так как поменяла простыню ранее. Отказ вызвал недовольство у пациентки. Сообщается, что женщина снимала разговор на телефон. Медсестра попросила не вести съемку и убрать телефон, но по сообщению минздрава, пациентка просьбу проигнорировала. Тогда медсестра выставила женщину за дверь. // фото freepik.com