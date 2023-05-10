Полиция Петрозаводска объявила в розыск Владимира Гаврилова 1984 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Он скрывается от следствия.

Всех, кто знает, где находится подозреваемый, просят звонить по телефонам: 8 911 436 94 30, 8 981 404 54 77. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: unsplash.com, МВД по РК