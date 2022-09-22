Полиция Петрозаводска объявила в розыск 49-летнего Сергея Попова

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Сергея Попова 1973 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, мужчина подозревается в имущественном преступлении.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого человека, просят звонить по номеру телефона: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется. Фото: unsplash.com