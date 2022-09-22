Очевидцы сняли последствия аварии в Кондопожском районе

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись сегодня на трассе в Кондопожском районе.

Очевидцы запечатлели последствия дорожной аварии на видео. Запись сделана около 10:30, ее опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». Инцидент произошел в районе отворотки на деревню Уссуна.

У одного из участников ДТП оказалась разбита передняя часть авто. Другой автомобиль с механическими повреждениями находился в кювете. Экипаж ГИБДД оформлял ДТП. (фото скриншот)