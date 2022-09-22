22 сентября 2022, 12:06
Очевидцы сняли последствия аварии в Кондопожском районе
Участники ДТП получили механические повреждения
Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись сегодня на трассе в Кондопожском районе.
Очевидцы запечатлели последствия дорожной аварии на видео. Запись сделана около 10:30, ее опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». Инцидент произошел в районе отворотки на деревню Уссуна.
У одного из участников ДТП оказалась разбита передняя часть авто. Другой автомобиль с механическими повреждениями находился в кювете. Экипаж ГИБДД оформлял ДТП. (фото скриншот)