22 сентября 2022, 12:06
Происшествия

Очевидцы сняли последствия аварии в Кондопожском районе

Участники ДТП получили механические повреждения

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись сегодня на трассе в Кондопожском районе.

Очевидцы запечатлели последствия дорожной аварии на видео. Запись сделана около 10:30, ее опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». Инцидент произошел в районе отворотки на деревню Уссуна.

У одного из участников ДТП оказалась разбита передняя часть авто. Другой автомобиль с механическими повреждениями находился в кювете. Экипаж ГИБДД оформлял ДТП. (фото скриншот)

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новости Карелии
Кондопожский район
уссуна
паблик