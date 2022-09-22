Мошенники выманили у пожилого петрозаводчанина круглую сумму

Ночью 20 сентября в полицию Петрозаводска обратился 83-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил пенсионер, ему позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился работником банка и сообщил, что сбережения горожанина в опасности. Ему посоветовали снять все деньги и перевести их на безопасный счет. Пожилой мужчина выполнил указания и отправил злодеям 290 тысяч рублей.

По заявлению горожанина проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: unsplash.com