22 сентября 2022, 11:49
Происшествия

Мошенники выманили у пожилого петрозаводчанина круглую сумму

Пенсионер из карельской столицы отдал злодеям 290 тысяч рублей

Ночью 20 сентября в полицию Петрозаводска обратился 83-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил пенсионер, ему позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился работником банка и сообщил, что сбережения горожанина в опасности. Ему посоветовали снять все деньги и перевести их на безопасный счет. Пожилой мужчина выполнил указания и отправил злодеям 290 тысяч рублей.

По заявлению горожанина проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: unsplash.com

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Метки: 
Петрозаводск
мошенники
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