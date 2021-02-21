Полиции хотят дать право забирать пьяных в вытрезвители из квартир

Вытрезвители с этого года вернулись в Россию. Правила о том, каким образом доставлять в такие учреждения находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения россиян, разработали в МВД. В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, оговорены обязанности и права полицейских.

Так, пьяных граждан будут забирать в вытрезвители из общественных мест (улиц, стадионов, вокзалов, аэропортов, парков, поездов и других мест), если они потеряли способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться, сообщает РБК.

Полицейские смогут забирать нетрезвых людей из квартир и домов, если они могут навредить другим или нанести ущерб имуществу. В этом случае находящиеся под одной крышей с пьяным человеком граждане должны написать заявление. Для установления личности пьяных, стражи порядка смогут пользоваться ведомственными базами данных. Также правоохранители обязаны будут обеспечить безопасность медикам, которые будут проводить освидетельствование в вытрезвителе.

Напомним, вытрезвители будут создавать на базе частно-государственного партнерства, что предполагает плату. Полномочия открывать такие учреждения получат региональные власти, но общие правила разработает федеральное правительство. (фото iz.ru)