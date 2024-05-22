Полицейский несколько месяцев держал пенсионерку в квартире взаперти

Сотрудник полиции в Уфе несколько месяцев держал 70-летнюю женщину на съемной квартире. Он запер и контролировал ее, в результате отобрал 15 миллионов рублей, передает Telegram-канал Baza.

Силовик в 2019 году расследовал уголовное дело о смерти сына женщины. Он снова пришел к ней в 2022 году и убедил, что на женщину готовится покушение.

После этого полицейский вывез пенсионерку на якобы оперативную квартиру, надел на нее GPS-модуль и держал взаперти под своим контролем.

Затем мужчина обманом заставил ее взять кредит, заложить трехкомнатную квартиру, частный дом и автомобиль. Пенсионерка также взяла в долг у знакомых и своего племянника.

В результате полицейский забрал у нее почти 15 миллионов рублей. Женщина находилась взаперти с февраля по май, но потом обратилась в полицию. // фото: pixabay.com