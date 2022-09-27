Покупатель в Карелии не оплатил продукты и может сесть за грабеж

Мужчина в Сортавальском районе решил выпить и закусить бесплатно. Он набрал в сетевом магазине мясных продуктов, положил в корзинку бутылку крепкого алкоголя и вышел, сообщили в МВД Карелии.

Посетитель прошел через кассу, но платить не стал. Его пытались остановить продавцы, но 35-летний местный житель скрылся, а корзину бросил.

Злоумышленника нашли и возбудили уголовное дело о грабеже. Несмотря на то что ущерб составил всего 900 рублей, мужчина может сесть на срок до четырех лет. Ранее он уже был судим за кражу. // Фото: pixabay.com