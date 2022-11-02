Поиски пропавшей в Петрозаводске 13-летней девочки завершены

Поиски пропавшей в столице Карелии школьницы завершены. Об этом сообщили в полиции.

13-летняя девочка ушла из дома 1 ноября, к поискам подключилась полиция. Вечером 2 ноября правоохранители сообщили в своем паблике «ВКонтакте», что местонахождение подростка установлено.

«Криминальная составляющая в исчезновении отсутствует. В ближайшее время она будет передана законным представителям»,

- добавили в полиции.

Между тем вторую девушку-подростка в Петрозаводске пока не нашли. Милана Мартынова, 2006 года рождения, ушла из дома 30 октября, до настоящего времени она числится в розыске.