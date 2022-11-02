Сотрудник пожарно-спасательного отряда бесследно пропал в Карелии

В Сегеже бесследно пропал Сергей Григорьевич Косяк. В последний раз он выходил на связь еще 29 октября. О пропавшем известно, что он трудится в пожарно-спасательном отряде.

3 ноября коллеги пропавшего выйдут на его поиски. Помощь добровольцев также не будет лишней. Всех желающих помочь ждут в 9:30 в пожарно-спасательной части. Об этом сообщает группа «4 отряд ФПС по Республике Карелия».

Накануне городская ГИБДД опубликовала информацию о розыске.

«ОМВД России по Сегежскому району разыскивается Косяк Сергей Григорьевич 14.08.1971 года рождения, приметы рост 180-190, крепкого телосложения, волосы темного цвета, был одет в шапку черного цвета, куртку пуховик черного цвета, штаны темно-серого цвета, ботинки темного цвета, последний раз выходил на связь 29.10.2022»,

- сказано в сообщении.

Дорожная полиция просила сообщать информацию о разыскиваемом по телефонам: 88143-143-333 или 02. (фото vk.com)