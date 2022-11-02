Один человек пострадал в результате пожара в Кеми

Серьезный пожар случился сегодня в Кеми. Днем там загорелся жилой дом, пламя вырывалось наружу, а от дома шел густой дым.

Сигнал о ЧП в жилом доме №5 на улице Машинистов поступил к спасателям в 12:37, ликвидировать возгорание смогли лишь к 14:39.

В тушении участвовали десять человек спасателей. По информации пожарной охраны Кемского района, в результате пожара травмирован один человек. Пожарные показали кадры с места ЧП. (фото скриншот)