Еще одна девочка пропала в Петрозаводске

Лиана Пертякова, 2009 года рождения, ушла из дома на улице Боровая в Петрозаводске. Назад она не вернулась, родные забили тревогу и сообщили в полицию.

На виде разыскиваемой 13 лет, рост около 155 см, телосложение среднее, волосы рыжие, стрижка короткая.

На пропавшей девочке была черная шапка, бежевое пальто, бежевые штаны, высокие черные ботинки. Также с собой у школьницы был рюкзак черного цвета.

По сведениям правоохранительных органов, Лиана может находиться в торговых центрах столицы Карелии, возможно, с подругой. Полиция просит сообщать всех, кто видел несовершеннолетнюю, по телефонам: 8 911-402-49-26, 8 8142-739-154.

Ранее полиция объявила в розыск 16-летнюю девочку Милану Мартынову. Ее все еще ищут.