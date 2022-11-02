02 ноября 2022, 19:10
Еще одна девочка пропала в Петрозаводске
По сведениям полиции, Лиана Пертякова может находиться в торговых центрах города
Лиана Пертякова, 2009 года рождения, ушла из дома на улице Боровая в Петрозаводске. Назад она не вернулась, родные забили тревогу и сообщили в полицию.
На виде разыскиваемой 13 лет, рост около 155 см, телосложение среднее, волосы рыжие, стрижка короткая.
На пропавшей девочке была черная шапка, бежевое пальто, бежевые штаны, высокие черные ботинки. Также с собой у школьницы был рюкзак черного цвета.
По сведениям правоохранительных органов, Лиана может находиться в торговых центрах столицы Карелии, возможно, с подругой. Полиция просит сообщать всех, кто видел несовершеннолетнюю, по телефонам: 8 911-402-49-26, 8 8142-739-154.
Ранее полиция объявила в розыск 16-летнюю девочку Милану Мартынову. Ее все еще ищут.