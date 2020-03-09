Похороны Григория Воеводина пройдут 11 марта в Петрозаводске

Прощание с Григорием Воеводиным, известным журналистом, главным редактором издания «64 параллель», пройдет 10 марта в Костомукше, в траурном зале с 9 до 10 часов.

Также оно пройдет 11 марта с 9 до 10 в траурном зале на улице Вольной в Петрозаводске. Похоронен он будет также в столице Карелии.

Напомним, наш коллега, журналист Григорий Воеводин скоропостижно скончался 8 марта в Костомукше. Ему был 51 год.