Эксперт назвал причины значительного роста числа медведей в Карелии

Численность бурых медведей и волков в северных регионах Северо-Западного федерального округа России значительно выросла за 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федерального центра развития охотничьего хозяйства Николая Моргунова.

Вопрос численности животных рассматривался на международном семинаре по миграции диких хищников вблизи населенных пунктов на территории Баренцева регион. Семинар проходил в конце прошлой недели.

"По четырем регионам, которые сегодня рассматриваются - это Архангельская область, Мурманская область, Республика Коми и Карелия - наблюдается очень большое увеличение численности бурого медведя, с 2000 года по 2019 год увеличилось практически в два раза, с 22 тысяч до 44 тысяч. По СЗФО сейчас это 48,24 тыс. особей, что почти в два раза выше показателя 2000 года, когда она фиксировалась на отметке в 24,2 тыс. особей. По Северо-Западному округу численность волка в 2000 году оценивалась на уровне 3 тысяч, в 2019 г. она составляет 4,7 тыс. особей",

- ометил Моргунов.

Как отметил Моргунов, одна из основных причин роста численности хищников - на них стали меньше охотиться, но есть и другие факторы.

"В последнее время была развита трофейная охота, и это привело к тому, что произошло изъятие крупных самцов, которые являлись естественными регуляторами численности, потому что среди медведей развит каннибализм, и это единственный естественный механизм регулирования их численности. В связи с чем идет высокая выживаемость молодняка, плюс мягкие зимы, которые хорошо переносят объекты их питания, в том числе дикие копытные животные, и в целом это ведет к тому, что растет численность медведей",

- пояснил собеседник агентства.