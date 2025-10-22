Погожий денек ждет сегодня жителей Карелии

Сегодня, 22 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +4,+6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +3,+8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+5, облачно.

В Сегеже +3+5, пасмурно.

В Сортавале +4+7, облачно.

Геомагнитная обстановка в норме.