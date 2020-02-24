Погода выживает из Карелии яркие спортивные события

Сегодня организаторы Чемпионата и Первенства Карелии по ездовому спорту объявили об отмене соревнований из-за погодных условий. Чемпионат должен был состояться в конце февраля – начале марта, однако из-за тепла и отсутствия снега их было решено перенести на декабрь этого года. Об этом сообщил тематический паблик чемпионата.

В связи с погодными аномалиями в этом сезоне, проведение соревнований не представляется возможным. Федерация ездового спорта и Оргкомитет принесли свои извинения участникам и зрителям чемпионата.

«Спортсменов, которые уже оплатили организационные взносы, просим не волноваться, мы приглашаем вас принять участие в ЧиП Карелии по бесснежным дисциплинам в сентябре или ЧиП Карелии по снежным дисциплинам на безвозмездной основе», -

говорится в паблике Чемпионата.

Напомним, что Чемпионат и Первенство Карелии по зимним дисциплинам ездового спорта должны были пройти 29 февраля и 1 марта в поселке Чална.

В стартах должны были принять участие около 60 спортсменов из разных городов России.

Фото: паблик Чемпионат и Первенство по ЕС