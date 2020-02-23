Петрозаводчане достойно выступили на открытом Чемпионате Москвы

Любители легкой атлетики из Петрозаводска показали достойные результаты на открытом Чемпионате Москвы по легкой атлетике для атлетов старше 35 лет, пишет «Петрозаводск спортивный». Соревнования проходили в манеже имени братьев Знаменских накануне Дня защитника Отечества.

В своих возрастных группах петрозаводчане выступили отлично. Так, Геннадий Чернов стал победителем в беге на 400 метров и в спортивной ходьбе на 3000 метров. Его брат – Анатолий Чернов – показал лучшие результаты в беге на 400 метров и 800, а также стал вторым в беге на 200 метров.

На старты зарегистрировалось 187 спортсменов и среди них – боевая тройка из Петрозаводска. Поздравляем участников Чемпионата Москвы братьев Черновых и Ларису Селиванову с достойным выступлением!