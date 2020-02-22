760 тонн снега привезли на «Фонтаны» ради лыжного фестиваля

В Петрозаводске 22 февраля начался лыжный фестиваль KareliaSkiFest. Чтобы провести мероприятие, на трассе «Фонтаны» привезли 760 тонн снега, сообщает «Петрозаводск спортивный» со ссылкой на организаторов состязания.

– Снег на трассу возили несколько дней, – рассказал главный организатор лыжного фестиваля KareliaSkiFest Алексей Дурягин. – 38 машин по 20 тонн каждая добавили снега на дистанцию. Пять организаций нам помогали, и удивляли все, кому это было доверено. Очень старались. Да и вообще люди по вечерам просто приходили с лопатами и помогали уложить снежный покров. Удивительно это – в нашем городе много неравнодушных жителей.

Спортсмены, уже завершившие выступления, говорят, что трасса получилась достойной.

– Нормально. Снега хватало. Были, конечно, участки ледяные, но круто же пробежать в таких необычных условиях, проявить тактику и себя проверить! – цитирует паблик одного из лыжников.

По данным паблика, на фестиваль приехали спортсмены из разных регионов России и множества стран, в том числе из Австралии. KareliaSkiFest продолжится завтра.