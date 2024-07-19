Погода в Карелии сегодня будет сырой и некомфортной

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в республике. Ожидаются дожди, местами сильные, а в отдельных районах гроза, предупредили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха днем составит +19, +24 градуса, на севере будет +15, +20 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно, дождь. Ветер задует юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха днем ожидается +21, +23 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать. // фото: freepik.com