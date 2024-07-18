Погода в Карелии 19 июля будет некомфортной

Облачная с прояснениями погода будет 19 июля в республике. Ожидаются дожди, местами сильные, а в отдельных районах гроза, предупредили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер юго-западный и западный умеренный. Температура ночью составит +11, +16 градусов, днем будет +19, +24 градуса, на севере +15, +20 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно, дождь. Ветер задует юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается +14, +16 градусов, днем будет +21, +23 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать. // фото: freepik.com